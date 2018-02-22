Мурманчанка грозилась убить свою соседку в общежитии

23 Февраля 2018 года, 10:40

МУРМАНСК/ 23 февраля/ БИ-ПОРТ - В дежурную часть полиции обратилась 49-летняя местная жительница с заявлением о том, что соседка угрожала ей убийством. По словам женщины, это произошло в ходе конфликта на бытовой почве. Находясь на общей кухне общежития, расположенного в доме по улице Сафонова, соседка по комнате обещала лишить ее жизни, демонстрируя при этом кухонный нож в качестве оружия.

Потерпевшая в сложившейся обстановке угрозу жизни и здоровью воспринимала реально и обратилась за помощью в полицию.

Участковыми уполномоченными отдела полиции № 2 УМВД России по г. Мурманску подозреваемая, - ранее не судимая 26-летняя местная жительница, - была установлена и опрошена. Девушка в содеянном призналась.

По факту угрозы убийством возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание - лишение свободы на срок до 2 лет. В отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.