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Жизнь в Мурманске


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Збигнев Грутковски
Збигнев Грутковски:

Збигнев Грутковски – директор по развитию компании TeleTrade в Европе. Збигнев больше 10 лет работает в сфере финансов. В его послужном списке работа в одном из крупнейших инвестиционных банков. Он эксперт по банковским продуктам, брокерскому обслуживанию. Он рассказал нам в своём интервью о TeleTrade, о клиентах компании в Польше и о себе

Марина Ковтун
Марина Ковтун:

Похвастать Кольскому краю есть чем, его туристические возможности ещё далеко не исчерпаны. О прошлом, настоящем и будущем туризма в Мурманской области «Би-порту» рассказала губернатор Марина Ковтун

Збигнев Грутковски
Збигнев Грутковски:

Группа компаний TeleTrade на сегодняшний день представлена в 26 странах мира на четырёх континентах. В Евросоюзе успешно работает компания TeleTrade International Consulting Ltd. Сегодня мы говорим с директором по развитию TeleTrade в Европе Збигневым Грутковски

Оксана Терехова
Оксана Терехова:

Как разобраться в этих технологиях и какие из них применимы для мурманских компаний? Об этом «Би-порту» рассказала директор регионального филиала МТС Оксана Терехова

 
 
 
 

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Главная » Криминал » Мурманчанка незаконно зарегистрировала в своей квартире иностранку
 
 
 
 
25 Февраля 2018 года, 15:02

Мурманчанка незаконно зарегистрировала в своей квартире иностранку


МУРМАНСК/ 25 февраля/ БИ-ПОРТ - В ходе проверки миграционных учетов было установлено, что 40-летняя жительница Октябрьского округа города Мурманска зарегистрировала в квартире, в которой она проживает, гражданина иностранного государства без намерения предоставить ему жилплощадь для фактического проживания.

Полицейские установили, что в квартире дома по улице Дзержинского иностранец, – гражданка Киргизии, – не проживает. В ходе опроса владелица квартиры призналась, что постановку на учет она осуществила в целях получения денежных средств.

По факту в отношении женщины возбуждено уголовное дело.

 

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