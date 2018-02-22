Мурманчанка незаконно зарегистрировала в своей квартире иностранку

25 Февраля 2018 года, 15:02

МУРМАНСК/ 25 февраля/ БИ-ПОРТ - В ходе проверки миграционных учетов было установлено, что 40-летняя жительница Октябрьского округа города Мурманска зарегистрировала в квартире, в которой она проживает, гражданина иностранного государства без намерения предоставить ему жилплощадь для фактического проживания.

Полицейские установили, что в квартире дома по улице Дзержинского иностранец, – гражданка Киргизии, – не проживает. В ходе опроса владелица квартиры призналась, что постановку на учет она осуществила в целях получения денежных средств.

По факту в отношении женщины возбуждено уголовное дело.