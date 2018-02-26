Более 120 кг палтуса пытались украсть с мурманского рыболовного судна

26 Февраля 2018 года, 11:32

МУРМАНСК/ 26 февраля/ БИ-ПОРТ — В Мурманске предотвращено хищение рыбной продукции с рыболовецкого судна. О преступлении «Би-порту» сообщили Северо-западном транспортном управлении МВД РФ.

Как было установлено, 34-летний помощник капитана судна после окончания рабочей смены похитил более 120 кг свежевыловленного палтуса. Мужчина попытался вынести чужое имущество на личном автотранспорте, однако был выявлен сотрудниками транспортной полиции. Сумма причиненного ущерба составила более 55 тысяч рублей.

В настоящее время в отношении гражданина возбуждено уголовное дело.