У жителя Мончегорска нашли элементы взрывчатки

26 Февраля 2018 года, 13:30

ОЛЕНЕГОРСК/ 26 февраля/ БИ-ПОРТ — В Оленегорске задержали жителя Мончегорска по подозрению в хранении взрывчатых веществ. Мужчина, 1985 года рождения, был выявлен в ходе операции «Арсенал».

В ходе досмотра у подозреваемого было изъято камнеобразное вещество, которое направили на экспертизу. Экспертом установлено, что изъятое вещество является фрагментом промышленно изготовленной тротиловой шашки, то есть конструктивно оформленным взрывчатым веществом массой 90,1 граммов.

«Подозреваемый рассказал полицейским, что взрывчатое вещество он нашел зимой 2007 года на озере, которое находится неподалеку от Оленегорска. Он оставил его себе на хранение для использования в личных целях, возможно, для добычи рыбы», - сообщили в УМВД по Мурманской области.

В отношении ранее судимого мужчины возбуждено уголовное дело.