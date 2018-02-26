В Апатитах пенсионер получил от соседа ножом

26 Февраля 2018 года, 15:20

АПАТИТЫ/ 26 февраля/ БИ-ПОРТ – В полицию г. Апатиты поступил звонок от жильцов общежития. Позвонившие сказали, что между двумя пенсионерами произошел конфликт. Один из них ранен. Информация была передана Отделу вневедомственной охраны Росгвардии по Апатитам.

Пострадавшего мужчину, 1949 года рождения, с проникающим ножевым ранением госпитализировала «скорая», которую вызвали соседи. Сотрудниками Росгвардии был установлен и второй участник ссоры. Им оказался ранее судимый мужчина, 1955 года рождения. Его доставили в отдел полиции для дальнейших разбирательств.

В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Статья УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.