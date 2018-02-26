Мурманчанин получил в грудь ножом в ходе распития спиртных напитков

26 Февраля 2018 года, 17:44

МУРМАНСК/ 26 февраля/ БИ-ПОРТ – В дежурную часть поступило сообщение из медучреждения. Полиции сообщили, что из квартиры по проезду Северному госпитализировали мурманчанина, 1987 года рождения. Мужчина поступил с ранениями грудной клетки и сердца. Повреждения расценили как повлекшие тяжкий вред здоровью. Пострадавшего направили в реанимацию.

Сотрудники полиции выяснили, что мужчина распивал спиртные напитки в компании знакомых. Из-за ссоры с обладателем квартиры, его попросили удалиться. В результате конфликта, хозяин схватил нож и несколько раз ударил пострадавшего в грудь. Полиция задержала подозреваемого, 1966 года рождения. Ранее неработающий мурманчанин не привлекался к уголовной ответственности.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.