Житель Заполярного угрожал убить жену

27 Февраля 2018 года, 14:02

ЗАПОЛЯРНЫЙ/ 27 февраля/ БИ-ПОРТ — На жителя Заполярного завели два уголовных дела по факту угрозы убийством и причинению вреда здоровью своей супруге. В полицию обратилась потерпевшая, 1983 года рождения.

Женщина рассказала, что муж угрожал ей убийством. Словно в подтверждение своих намерений мужчина нанёс ей удар ножом, причинив телесные повреждения в виде непроникающей колото-резаной раны левой половины грудной клетки.

Соседи подтвердили, что в дневное время суток в квартире были слышны крики. Подозреваемого - не судимого ранее 35-летнего местного жителя доставили в отдел полиции. В содеянном он признался.

По фактам совершённых преступлений в его отношении были возбуждены уголовные дела. В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Фото: VistaNews.ru