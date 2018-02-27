Капитана мурманского судна, где погибли четыре моряка, отправили в колонию-поселение

27 Февраля 2018 года, 16:50

МУРМАНСК/ 27 февраля/ БИ-ПОРТ — В Мурманске вынесли приговор капитану рыболовного судна «Капитан Сулимов», на котором в прошлом году погибли четыре моряка. Мужчину обвиняют в нарушении требований пожарной безопасности, повлекших гибель людей. Сегодня состоялось судебное заседание, на котором присутствовали родственники погибших.

По версии следствия, Игорь Постельняк во время подготовки судна к выходу на промысел допустил погрузку гофротары в необорудованное средствами пожаротушения помещение судна. При этом капитан не проконтролировал проверку исправности щитков освещения и светильников в данном помещении. По невыясненным обстоятельствам, 12 июля 2017 года, когда судно находилось на промысле в Норвежском море, гофротара начала тлеть, что привело к сильному задымлению. Экипаж судна под руководством капитана приступил к ликвидации возгорания.

13 июля к тушению пожара были привлечены два члена экипажа, которых капитан направил в аварийное помещение без предохранительных тросов и дыхательных аппаратов. Один из привлеченных членов экипажа спустился в задымленное помещение, где вследствие воздействия угарного газа потерял сознание. Для оказания ему помощи Постельняк привлёк ещё троих матросов, которые не были ответственными за оказание помощи в аварийных ситуациях, не проходили соответствующей тренировки. В задымлённое помещение они также вошли без предохранительных тросов и дыхательных аппаратов. Оказавшись в задымленном помещении без спецоборудования, вновь прибывшие члены экипажа также потеряли сознание. В результате все четверо погибли от отравления угарным газом.

Как сообщили «Би-порту» в Ленинском районном суде, Игорь Постельняк согласился с предъявленным ему обвинением, свою вину в совершении преступлении признал полностью, принес извинения потерпевшим. Мужчину приговорили к 4,5 годам колонии-поселения с лишением права занимать должности, связанные с управлением и эксплуатацией водного транспорта на три года. Также он должен возместить одной из потерпевших причиненный преступлением моральный вред в размере 1 млн рублей.

Приговор не вступил в законную силу.