Житель Полярного задушил знакомую и выкинул её в окно

27 Февраля 2018 года, 17:04

ПОЛЯРНЫЙ/ 27 февраля/ БИ-ПОРТ — В Полярном «по горячим следам» задержали местного жителя, подозреваемого в убийстве. Об этом «Би-порту» сообщила старший помощник руководителя Следственного комитета по Мурманской области Наталья Тростина.

По версии следствия, 26 февраля текущего года возле одного из домов Полярного было обнаружено тело женщины, 1974 года рождения. На шее погибшей были обнаружены повреждения, свидетельствующие о криминальном характере наступления смерти. Как стало известно агентству, женщина была задушена в квартире и выброшена в окно. Момент падения попал в поле зрения очевидцев.

Подозреваемый в совершении преступления 32-летний ранее не судимый житель Полярного был задержан благодаря совместной работе следователей следственного отдела по ЗАТО Мурманской области и оперативных сотрудников УМВД России по Мурманской области. В настоящее время решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.