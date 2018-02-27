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Жизнь в Мурманске


Сари
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Наш гость

Збигнев Грутковски
Збигнев Грутковски:

Збигнев Грутковски – директор по развитию компании TeleTrade в Европе. Збигнев больше 10 лет работает в сфере финансов. В его послужном списке работа в одном из крупнейших инвестиционных банков. Он эксперт по банковским продуктам, брокерскому обслуживанию. Он рассказал нам в своём интервью о TeleTrade, о клиентах компании в Польше и о себе

Марина Ковтун
Марина Ковтун:

Похвастать Кольскому краю есть чем, его туристические возможности ещё далеко не исчерпаны. О прошлом, настоящем и будущем туризма в Мурманской области «Би-порту» рассказала губернатор Марина Ковтун

Збигнев Грутковски
Збигнев Грутковски:

Группа компаний TeleTrade на сегодняшний день представлена в 26 странах мира на четырёх континентах. В Евросоюзе успешно работает компания TeleTrade International Consulting Ltd. Сегодня мы говорим с директором по развитию TeleTrade в Европе Збигневым Грутковски

Оксана Терехова
Оксана Терехова:

Как разобраться в этих технологиях и какие из них применимы для мурманских компаний? Об этом «Би-порту» рассказала директор регионального филиала МТС Оксана Терехова

 
 
 
 

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Главная » Криминал » Житель Полярного задушил знакомую и выкинул её в окно
 
 
 
 
27 Февраля 2018 года, 17:04

Житель Полярного задушил знакомую и выкинул её в окно


ПОЛЯРНЫЙ/ 27 февраля/ БИ-ПОРТ — В Полярном «по горячим следам» задержали местного жителя, подозреваемого в убийстве. Об этом «Би-порту» сообщила старший помощник руководителя Следственного комитета по Мурманской области Наталья Тростина.

По версии следствия, 26 февраля текущего года возле одного из домов Полярного было обнаружено тело женщины, 1974 года рождения. На шее погибшей были обнаружены повреждения, свидетельствующие о криминальном характере наступления смерти. Как стало известно агентству, женщина была задушена в квартире и выброшена в окно. Момент падения попал в поле зрения очевидцев.

Подозреваемый в совершении преступления 32-летний ранее не судимый житель Полярного был задержан благодаря совместной работе следователей следственного отдела по ЗАТО Мурманской области и оперативных сотрудников УМВД России по Мурманской области. В настоящее время решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

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