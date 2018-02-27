Мурманчанин украл 24 колеса из автосалона

27 Февраля 2018 года, 18:20

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 27 февраля/ БИ-ПОРТ – В полицию обратился управляющий автосалоном. Из автомагазина, расположенного в области, пропали 24 шины. Общая сумма украденного составила более 140 тысяч рублей. Мужчина рассказал, что подозревает в краже, недавно принятого на работу, 21-летнего менеджера по продаже автозапчастей.

Сотрудники правоохранительных органов доставили в полицию подозреваемого, ранее судимого за кражи 21-летнего мурманчанина. Сотрудник автосалона полностью признал вину. Молодой человек рассказал, что в течение недели он спокойно выносил автомобильные колеса из салона. Похищенное сотрудник автомагазина продавал на сайте объявлений, а вырученными деньгами распоряжался по своему желанию.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Максимальное наказание статьи – лишение свободы на срок 2 года. Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде.