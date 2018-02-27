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Главная » Криминал » Телефонные мошенники развели пенсионерку на 440 тысяч рублей
 
 
 
 
27 Февраля 2018 года, 18:46

Телефонные мошенники развели пенсионерку на 440 тысяч рублей


МУРМАНСК/ 27 февраля/ БИ-ПОРТ – В дежурную часть обратилась 79-летняя мурманчанка. Она рассказала, что мошенники похитили у нее 440 тысяч рублей.

Полицейские выяснили, что незаконная деятельность началась с простого телефонного звонка. Позвонивший представился пенсионерке работником налоговой службы и сообщил, что женщина вскоре получит компенсацию за купленное ранее медицинское оборудование.

Но за возмещение денег необходимо было заплатить. Потерпевшая несколько раз переводила денежные средства на указанный банковский счет. Общая сумма денег, которую заплатила пенсионерка, - 440 тысяч рублей.

Мурманчанка поняла, что оказалась жертвой мошенников, когда попыталась связаться со звонившим. Номер телефона оказался недоступным. Полиция установила, что телефон, с которого звонили пожилой женщине, зарегистрирован в Московской области. Сейчас сотрудники правоохранительных органов проводят оперативно-проверочные мероприятия.

В прошлом году было зарегистрировано множество подобных случаев в регионе. «Би-порт» сообщал о мошеннике, который представился по телефону сотрудником госнаркоконтроля. Он потребовал от пенсионерки 300 тысяч рублей за освобождение ее сына за «наркодилерскую деятельность». К счастью, женщина не поверила звонившему и обратилась в полицию. Также деньгами наивных граждан пользуются лже-сотрудники банка, требующие по телефону персональные данные карты и получающие полный доступ к банковским счетам.

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