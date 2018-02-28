«Стой! Полиция!» - в Мурманске задержали вооруженного рецидивиста

28 Февраля 2018 года, 14:21

МУРМАНСК/ 28 февраля/ БИ-ПОРТ – В Мурманске сотрудник уголовного розыска задержал вооруженного ножом рецидивиста.

Так, в декабре 2017 года в один из торговых центров Мурманска зашел молодой человек. В магазине сотовой связи он попросил консультанта показать ему смартфон. Как только продавец передал гаджет в руки злоумышленнику, последний бегом направился к выходу из торгового центра.

В момент совершения преступления мимо магазина проходил сотрудник уголовного розыска УМВД России по Мурманской области, который начал преследование преступника. На требования сотрудника полиции остановиться мужчина не реагировал. Полицейскому все же удалось догнать его, при задержании злоумышленник попытался обнажить нож, который у него находился с собой. Однако сотрудник полиции, с использованием боевых приемов борьбы, обезоружил преступника.

Задержанного доставили в отдел полиции. Позже было установлено, что задержанный, житель Североморска, 1987 года рождения, ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи и незаконный оборот наркотиков.

По факту грабежа в отношении 30-летнего северянина возбуждено уголовное дело. Теперь ему грозит до 7 лет лишения свободы.