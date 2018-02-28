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Главная » Криминал » Мурманчанин перевел на счет мошенников более 200 тысяч рублей
 
 
 
 
28 Февраля 2018 года, 19:00

Мурманчанин перевел на счет мошенников более 200 тысяч рублей


МУРМАНСК/ 28 февраля/ БИ-ПОРТ – В полицию обратился местный житель, 1965 года рождения. Он заявил, что путем мошенничества у него похитили 200900 рублей.

Полицейские выяснили, что несколько дней назад мужчине позвонил неизвестный. «Работник банка» сообщил, что мужчине положены 650 тысяч рублей. Но деньги находились в платной банковской ячейке, открытой на его имя. Далее звонивший добавил, что для получения денежных средств необходимо оплатить содержание ячейки. Мужчина произвел несколько переводов на указываемые ему номера банковских карт. Общая сумма перевода мошеннику - 200900 рублей.

Так и не получив обещанные деньги, потерпевший попытался связаться с «работником банка», но тот перестал выходить на связь. Мужчина понял, что стал жертвой мошенника и сразу обратился в полицию. Сейчас сотрудники полиции проводят оперативно-проверочные мероприятия.

Ранее «Би-порт» сообщал об обманутой тем же способом пенсионерке. Пожилую женщину мошенники ограбили на 440 тысяч рублей. «Работник налоговой службы» так же действовал с помощью телефонного звонка. 

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