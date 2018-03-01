Встреча с давним знакомым закончилась для жителя Кандалакши сломанной челюстью

01 Марта 2018 года, 14:40

КАНДАЛАКША/ 1 марта/ БИ-ПОРТ — Встреча со старыми знакомыми не всегда бывает приятной. Это на личном опыте выяснил и житель Кандалакши. 24-летнему молодому человеку сломали челюсть. В полицию по данному факту обратились медики, которые полученные им повреждения расценили, как причинившие средний вред здоровью.

Как выяснилось, двое бывших приятелей встретились в фойе бара, где один из них употреблял спиртные напитки. Между мужчинами возник конфликт, в ходе которого подозреваемый нанес потерпевшему удары кулаком по лицу и голове. Мужчина, 1993 года рождения, был задержан.

По факту умышленного причинения среднего вреда здоровью возбуждено уголовное дело.