В Мурманской области пресечена незаконная добыча краба

02 Марта 2018 года, 12:30

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 2 марта - 13 февраля 2018 года сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району во взаимодействии с УМВД России по Мурманской области на побережье острова Кильдин Баренцева моря пресечена противоправная деятельность группы лиц, осуществлявших незаконную добычу и последующую реализацию камчатского краба.

В ходе проведения спецоперации с применением пограничного сторожевого корабля 1 ранга проекта 22100 «Полярная звезда», палубного вертолёта Ка-27 и спецназа Пограничного управления были задержаны двое участников незаконной деятельности (жители города Полярный Мурманской области, 1981 и 1985 г.р.), осуществлявших браконьерский лов краба в акватории Кильдинского пролива Баренцева моря. В ходе задержания указанные лица попытались избавиться от части незаконного улова, однако данные действия были оперативно пресечены сотрудниками Пограничного управления.

Осмотр незаконных строений, где проживали браконьеры, показал, что они оборудованы для длительного автономного проживания и ведения незаконного промысла. Там присутствовали газовые баллоны, дизельный генератор, запасы топлива, питьевой воды и продовольствия, а также орудия лова и различные рыболовные снасти.

В Кильдинском проливе осуществлён подъём накопителей с конечностями краба, а также крабовых ловушек, которыми велась незаконная добыча водных биологических ресурсов.

У задержанных лиц изъята быстроходная моторная лодка, а также крабовая продукция общим весом более 450 кг, рыночной стоимостью около 550 000 рублей.

По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 3 статьи 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».