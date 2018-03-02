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Главная » Криминал » В Мурманской области пресечена незаконная добыча краба
 
 
 
 
02 Марта 2018 года, 12:30

В Мурманской области пресечена незаконная добыча краба


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 2 марта - 13 февраля 2018 года сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району во взаимодействии с УМВД России по Мурманской области на побережье острова Кильдин Баренцева моря пресечена противоправная деятельность группы лиц, осуществлявших незаконную добычу и последующую реализацию камчатского краба.

В ходе проведения спецоперации с применением пограничного сторожевого корабля 1 ранга проекта 22100 «Полярная звезда», палубного вертолёта Ка-27 и спецназа Пограничного управления были задержаны двое участников незаконной деятельности (жители города Полярный Мурманской области, 1981 и 1985 г.р.), осуществлявших браконьерский лов краба в акватории Кильдинского пролива Баренцева моря. В ходе задержания указанные лица попытались избавиться от части незаконного улова, однако данные действия были оперативно пресечены сотрудниками Пограничного управления.

Осмотр незаконных строений, где проживали браконьеры, показал, что они оборудованы для длительного автономного проживания и ведения незаконного промысла. Там присутствовали газовые баллоны, дизельный генератор, запасы топлива, питьевой воды и продовольствия, а также орудия лова и различные рыболовные снасти.

В Кильдинском проливе осуществлён подъём накопителей с конечностями краба, а также крабовых ловушек, которыми велась незаконная добыча водных биологических ресурсов.

У задержанных лиц изъята быстроходная моторная лодка, а также крабовая продукция общим весом более 450 кг, рыночной стоимостью около 550 000 рублей.

По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по части 3 статьи 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов».

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  • Чем же всё это воинство будет заниматься, как оправдывать своё некислое довольствие, когда добыча долбаного краба наконец-то станет ЗАКОННОЙ??! Мать честная: - пограничный сторожевой корабль 1 ранга проекта 22100 «Полярная звезда», - палубный вертолёт Ка-27, - спецназ Пограничного управления. Корабль! Вертолёт! Спецназ! Пресекли, ссука! Двух мужичков в кунге с лодкой накрыли. Четыреста пятьдесят килограмм членистоногих... Полмиллиона рублей... Ма-ла-дцы!
  • 1
    К этому еще добавить еще работу правоохранителей по расследованию. И, согласен, самый главный вопрос - как гражданину законно добывать краба?
  • Судей - по осуждению, журналистов - по освещению -) В результате все человеки очень довольны собой, краб продолжает уничтожать донную биосферу...
  • Туристы в Киркенесе краба ловят. без всякого кластера. Типичный пример российского маразма.
  • Никак, к сожалению. Даже малым нациям и народностям. Хотя это полный бред. А самое бредовое то, что всё изъятое зальют соляркой и сожгут.
  • В северной Норвегии каждый житель имеет право выловить до 10 штук краба в год!!!
 
 
 
 
 
 
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