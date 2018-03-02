В Кировске местная жительница продавала наркотики

02 Марта 2018 года, 13:56

КИРОВСК/ 2 марта/ БИ-ПОРТ – В Кировске вынесен приговор 31-летней местной жительнице, которая обвиняется в продаже, приобретении и хранении наркотиков.

Установлено, что в июне прошлого года женщина из тайника приобрела у неизвестного амфетамин. Через некоторое время злоумышленница ещё раз купила наркотик, но уже из другого тайника. Кроме того, обвиняемая в Кировске продала вещество, содержащее в своем составе амфетамин, сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Суд назначил женщине наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Учитывая, что у северянки есть ребенок, суд предоставил отсрочку отбывания наказания до достижения ребенком 14-летнего возраста.