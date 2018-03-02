В Мурманской области генеральный директор ООО «Северстройпроект» подозревается в коммерческом подкупе

02 Марта 2018 года, 14:28

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 2 марта - Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Мурманской области возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора ООО «Северстройпроект». Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.5 ст.204 УК РФ (коммерческий подкуп, то есть незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой организации, денег в значительном размере за совершение незаконного бездействия).

По версии следствия, в декабре 2017 года обществом с ограниченной ответственностью «Северстройпроект», в лице генерального директора, подана заявка на участие в аукционе на право заключения договора аренды, находящегося в государственной собственности земельного участка в Управление муниципальным имуществом администрации Кольского района.

Генеральный директор зная, что участие в указанном аукционе будут принимать лица, которые реально заинтересованы в получении права на заключение договора аренды на указанный земельный участок, предложил участнику лота передать ему денежные средства в сумме 40 000 рублей за отказ от участия в вышеуказанном аукционе, что способствовало бы заключению контракта на более выгодных условиях.

В дальнейшем, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий злоумышленник был задержан после получения денежных средств.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.