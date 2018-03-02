Браконьеры привлечены к ответственности за незаконную добычу лосося в приграничном районе

02 Марта 2018 года, 15:27

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 2 марта - 2 марта 2018 года вступило в силу постановление Кольского районного суда Мурманской области в отношении двух жителей Мурманской области, которые осуществляли незаконный вылов атлантического лосося (семги) по предварительному сговору.

Указанные жители Мурманской области, 1970 г.р. и 1978 г.р., были выявлены сотрудниками Пограничного управления ФСБ России по Республике Карелия в июне 2017 года. В ходе проверочных мероприятий было установлено, что данные граждане РФ установили сети в местах миграционного хода атлантического лосося (семги) в реке Печа недалеко от пгт Верхнетуломский Кольского района Мурманской области, и на момент задержания уже успели выловить несколько экземпляров данного вида водных биологических ресурсов.

По результатам разбирательства Пограничным управлением ФСБ России по Республике Карелия было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 256 УК РФ (незаконная добыча водных биологических ресурсов, если это деяние совершено группой лиц по предварительному сговору, в местах нереста или на миграционных путях к ним, с применением самоходного транспортного плавающего средства).

Судом вынесено постановление об освобождении указанных лиц от уголовной ответственности, в связи с деятельным раскаянием, на основании того, что данные граждане РФ впервые совершили преступление небольшой тяжести, способствовали раскрытию и расследованию преступления, возместили причиненный ущерб. Также решением указанного суда были конфискованы орудия лова (надувная лодка и ставные сети) в пользу государства.