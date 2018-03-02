Обвиняемый в убийстве жителя Мончегорска незаконно хранил патроны

03 Марта 2018 года, 09:37

МОНЧЕГОРСК/ 3 марта/ БИ-ПОРТ – В отношении обвиняемого в убийстве жителя Мончегорска, чьё тело было найдено на берегу озера, возбуждено ещё одно уголовное дело. Об этом «Би-порту» сообщила старший помощник руководителя Следственного комитета по Мурманской области Ксения Кошелюк. Тело мужчины, 1960 года рождения, было обнаружено на берегу озера Комсомольское в декабре 2017 года. Ранения конечностей и груди свидетельствовали о криминальном характере.

В рамках произведенного в жилище обвиняемого обыска обнаружены боеприпасы, которые незаконно им хранились в квартире. Боеприпасы изъяты из незаконного оборота, произведена баллистическая судебная экспертиза. В отношении него возбуждено ещё одно уголовное деле по ч.1 ст. 222 УК РФ (незаконные хранение оружия, его основных частей, боеприпасов).

В настоящее время проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, сбор и закрепление доказательств. Расследование уголовного дела продолжается.