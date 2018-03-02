В Мурманской области задержали двух сирийцев

03 Марта 2018 года, 13:30

ПЕЧЕНГСКИЙ РАЙОН/ 3 марта/ БИ-ПОРТ – В Печенгском районе задержали двух граждан Сирийской Арабской Республики. Они направлялись в сторону государственной границы с намерением попасть в Норвегию. Об этом «Би-порту» сообщили в Пограничном управлении ФСБ России по Республике Карелия.

Иностранцев обнаружили в 200 метрах за линией инженерно-технических сооружений. При задержании они сообщили, что являются гражданами Сирии. Документов, удостоверяющих личность, данные граждане при себе не имели.

В настоящее время рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела. Иностранцы заключены под стражу.