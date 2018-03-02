Житель Заполярного похитил 15 кг медного кабеля с места работы

04 Марта 2018 года, 10:47

ЗАПОЛЯРНЫЙ/ 4 марта/ БИ-ПОРТ - В дежурную часть отдела полиции города Заполярный с заявлением о попытке хищения медного кабеля весом 15 килограмм и стоимостью около 4,5 тысяч рублей обратилось руководство местного промышленного предприятия.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские выяснили, что злоумышленник проник на промплощадку путем свободного доступа и пытался похитить двужильную медную проволоку. Во время совершения противоправных действий подозреваемый в краже был задержан сотрудником охраны предприятия.

Сотрудники полиции установили личность подозреваемого. Им оказался один из работников предприятия 1986 года рождения, ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности. Мужчина признался в содеянном и пояснил, что незаконно добытый цветмет планировал сдать в скупку металлолома.

По факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ "Кража". Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет. Северянин находятся под подпиской о невыезде.