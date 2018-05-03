В Мурманске совершена кража коллекции серебряных монет

03 Мая 2018 года, 15:08

МУРМАНСК/ 3 мая/ БИ-ПОРТ — В Мурманске из квартиры 70-летнего местного жителя украли коллекцию серебряных монет стоимостью 40 тысяч рублей. Мужчина обратился с заявлением в полицию.

Оперативники выяснили, что сам он уехал на постоянное место жительства в Санкт-Петербург, ключи от квартиры, где хранилась часть вещей, оставил знакомой. Женщина, которой он доверял, присматривала за жильем уже более пяти лет.

После беседы с женщиной полицейские установили подозреваемого в хищении. Сын северянки после ссоры ушёл из дома, где проживал постоянно, забрал ключи от квартиры знакомого матери и поселился там. На протяжении нескольких месяцев мужчина приглашал в гости малознакомых людей, которые оставались ночевать. Проснувшись в один из дней, мужчина обнаружил, что часть вещей из квартиры пропала. Оставшееся имущество — 13 серебряных монет — мужчина сдал в скупку, а сам перебрался жить к друзьям.

В ходе розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого, 1992 года рождения, который признался в содеянном. На преступление его толкнула нужда в денежных средствах. По данному факту возбуждено уголовное дело.