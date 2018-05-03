Жителя Мурмашей отправили в колонию на 13 лет за убийство

03 Мая 2018 года, 16:28

МУРМАШИ/ 3 мая/ БИ-ПОРТ — Жителя Мурмашей отправили в колонию за совершённое им убийство. В январе этого года он находился в гостях у своей знакомой и распивал в компании других людей спиртные напитки. В ходе конфликта с малознакомым мужчиной 39-летний подсудимый нанес ему не менее четырех ударов ножом в область живота, а также не менее четырех ударов по верхним конечностям. От полученных ранений потерпевший скончался на месте происшествия.

В ходе предварительного следствия было установлено, что обвиняемый ранее привлекался к уголовной ответственности, в том числе за причинение смерти, а также преступления против собственности. Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 13 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Приговор суда не вступил в законную силу.