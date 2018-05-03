Пенсионер хранил дома порох

03 Мая 2018 года, 19:20

ОЛЕНЕГОРСК/ 3 мая/ БИ-ПОРТ – Сотрудники полиции изъяли у жителя Оленегорска пластмассовую колбу, внутри которой находились некие гранулы. Экспертиза показала, что вещество является взрывчатым. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

История банальна, но печальна. Пенсионер, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, рассказал, что нашел колбу в 2010 году, собирая металлолом возле входа на промышленную площадку местного предприятия. Колбу решил хранить в своей квартире.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 221.1 УК РФ «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств». Эта статья предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет со штрафом в размере до ста тысяч рублей.

Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде.