Жительница Кандалакши украла у соседки 25 тысяч рублей

04 Мая 2018 года, 12:38

КАНДАЛАКША/ 4 мая/ БИ-ПОРТ – В полицию с заявлением о краже обратилась жительница Кандалакши, 1992 года рождения. По словам заявительницы, из ее квартиры были похищены денежные накопления в размере 25 тысяч рублей.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Оперативники, опросив выяснили, что кражу совершить могла её знакомая, проживающая в этом же доме. За несколько дней до обнаружения отсутствия денег никто, кроме соседки, к заявительнице в квартиру не приходил.

Сотрудниками полиции по месту жительства была задержана 27-летняя подозреваемая, которая созналась в содеянном. Молодая женщина рассказала полицейским, что иногда заходит к потерпевшей в гости и знает, где та хранит денежные средства. Несколько дней назад она зашла к соседке и воспользовавшись тем, что за ее действиями никто не наблюдает, совершила хищение. Почти все украденные деньги злоумышленница потратила на собственные нужды.

По факту возбуждено уголовное дело. Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Фото: asfera.info