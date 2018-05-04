Пьяный мурманчанин силой забрал у прохожего телефон и скрылся

04 Мая 2018 года, 13:10

МУРМАНСК/ 4 мая/ БИ-ПОРТ – Прокуратура Первомайского административного округа Мурманска поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении гражданина, 1996 года рождения.

Приговором Первомайского районного суда Мурманска подсудимый признан виновным в совершении преступления по статье грабежа - открытого хищения чужого имущества, совершенного с применением насилия, не опасного для жизни и здоровья.

Ночью 4 февраля этого года злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения на тротуаре возле лестницы, ведущей к драматическому театру Северного флота, совершил грабёж. Он применил к потерпевшему насилие и украл мобильный телефон «Алкатель», стоимостью 500 руб. С похищенным чужим имуществом с места совершения преступления злоумышленник скрылся, распорядившись похищенным по своему усмотрению.

В судебном заседании подсудимый вину признал полностью. Было установлено, что подсудимый ранее не судим, к административной ответственности не привлекался, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, на учете в специализированных диспансерах не состоит.

Суд назначил нарушителю наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев условно с испытательным сроком 3 года. Приговор не вступил в законную силу.