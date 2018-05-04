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Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

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Сергей Шамраев
Сергей Шамраев:

Что такое Форекс по-русски рассказывает Сергей Шамраев, генеральный директор лицензированного российского Форекс-дилера ООО «Телетрейд групп»

Максим Шишаев
Максим Шишаев:

Об одной из наиболее крупных и значимых составляющих программы развития опорного университета – развитии научной деятельности – мы поговорили с проректором по стратегическому развитию МАГУ, доктором технических наук, профессором РАН и главным научным сотрудником Института информатики и математического моделирования КНЦ РАН Максимом Геннадьевичем Шишаевым

Марина Мокану
Марина Мокану:

Как устроена служба клиентской поддержки лидера индустрии, с какими вопросами обращаются люди и почему всегда нужно быть в форме. Об этом – Марина Мокану, главный специалист службы поддержки TeleTrade

Мурад Абакаров
Мурад Абакаров:

Как мобильный телефон за 45 лет изменил всю нашу жизнь, когда роботы станут абонентами мобильных операторов, куда пропала агрессивность компании Tele2 и как Big Data помогает разрабатывать персональные тарифы. Об этом и многом другом «Би-порту» рассказал директор мурманского филиала Tele2 Мурад Абакаров

 
 
 
 

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Главная » Криминал » Побег с места ДТП оказался выгоден пьяным водителям
 
 
 
 
04 Мая 2018 года, 19:03

Побег с места ДТП оказался выгоден пьяным водителям


РОССИЯ/ 4 мая/ БИ-ПОРТ – Конституционный Суд РФ признал неконституционными положения УК РФ, устанавливающие критерии признания водителя находящимся в состоянии опьянения. Такие нормы препятствуют привлечению к ответственности водителей, совершивших преступления в состоянии опьянения и скрывшихся с места ДТП до прибытия полиции с целью избежать обязательного медицинского освидетельствования.

Установление опьянения на момент управления автомобилем исключительно по результатам освидетельствования ставит водителей, покинувших место ДТП, в более выгодное положение по сравнению с водителями, оставшимися на месте аварии. Законодатель обязан в течение года устранить выявленные неконституционные аспекты правового регулирования.

Фото: А. Вишенский

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