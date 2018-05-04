Побег с места ДТП оказался выгоден пьяным водителям

04 Мая 2018 года, 19:03

РОССИЯ/ 4 мая/ БИ-ПОРТ – Конституционный Суд РФ признал неконституционными положения УК РФ, устанавливающие критерии признания водителя находящимся в состоянии опьянения. Такие нормы препятствуют привлечению к ответственности водителей, совершивших преступления в состоянии опьянения и скрывшихся с места ДТП до прибытия полиции с целью избежать обязательного медицинского освидетельствования.

Установление опьянения на момент управления автомобилем исключительно по результатам освидетельствования ставит водителей, покинувших место ДТП, в более выгодное положение по сравнению с водителями, оставшимися на месте аварии. Законодатель обязан в течение года устранить выявленные неконституционные аспекты правового регулирования.

Фото: А. Вишенский