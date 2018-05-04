Водитель, трижды пойманный нетрезвым за рулём, отправлен в колонию

04 Мая 2018 года, 14:00

ОЛЕНЕГОРСК/ 4 мая/ БИ-ПОРТ – Решением мирового судьи судебного участка №2 Оленегорского района житель города должен провести в заключении девять месяцев за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Этот человек совершил одно и то же преступление трижды. Будучи пойманным в первый раз, он был приговорен к 300 часам обязательных работ, потом – к отбыванию наказания в колонии-поселении. Но это его не остановило. Он уселся пьяным за руль в третий раз.

Прокуратурой города Оленегорска в суде поддержано государственное обвинение по уголовному делу по обвинению гражданина в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ, то есть управлении автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ.

Согласившись с позицией государственного обвинения, суд пришел к выводу о невозможности исправления этого гражданина без изоляции от общества. Ему назначено наказание в виде девяти месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 3 года.

Приговор суда вступил в законную силу.