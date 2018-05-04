В Полярных Зорях женщина украла у собутыльника ноутбук

04 Мая 2018 года, 18:26

ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ/ 4 мая/ БИ-ПОРТ – В дежурную часть поступило заявление от жителя города Полярные Зори о краже ноутбука. Полицейские установили, что накануне потерпевший распивал алкогольные напитки у себя в квартире с гостями. Когда хозяин заснул, одна из находившихся в компании женщин покинула квартиру, похитив ноутбук.

Подозреваемую полицейские задержали в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Продав компьютер, злоумышленница распорядилась вырученными средствами по своему усмотрению.

По данному факту в отношении ранее не судимой женщины возбуждено уголовное дело по статье «кража». Санкции данной статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.