Северянка предъявила водительское удостоверение, напечатанное на принтере

04 Мая 2018 года, 20:00

СЕВЕРОМОРСК/ 4 мая/ БИ-ПОРТ – Водительское удостоверение с признаками подделки предъявила жительница Североморска, остановленная сотрудниками дорожно-патрульной службы за совершение административного правонарушения по ч.1 ст.12.8 КоАП РФ.

Документ направили на экспертизу. Выяснилось, что удостоверение – фальшивое, оно изготовлено способом струйной печати. А его обладательница оказалась ранее судимой за кражу. Сейчас подозреваемая находится под подпиской о невыезде.

Пресс-служба УМВД России по Мурманской области сообщила, что возбуждено уголовное дело в соответствии с ч.3 ст. 327 УК РФ «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков». Статья предусматривает максимальное наказание в виде ареста на срок до 6 месяцев.