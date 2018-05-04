В районе Шпицбергена пропал моряк

06 Мая 2018 года, 11:30

МУРМАНСК/6 мая/ БИ-ПОРТ – В районе Шпицбергена ведутся поиски моряка, пропавшего, по предварительной информации, с борта одного из траулеров.

«Информация о случившемся поступила еще вчера, но пока нет точных данных об обстоятельствах происшествия», - сообщают в Морском координационно-спасательном центре.

Пока определенной версии причин исчезновения нет. Не исключено, что речь идет о самоубийстве. По данным социальных сетей, поиски на месте происшествия ведут российские траулеры и норвежская береговая охрана. Район обследования от Шпицбергена до острова Медвежий.

Фото — Роман Федорцов