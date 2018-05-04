Полицейские продолжают устанавливать личность выловленного в Имандре мужчины

07 Мая 2018 года, 09:22

АПАТИТЫ/ 7 мая/ БИ-ПОРТ — В Апатитах продолжают устанавливать личность мужчины, тело которого было обнаружено 6 августа 2017 года в акватории Экостровской Имандры около мыса Поворотный наволок. У тела отсутствовала голова и верхние конечности. Эксперты предполагают, что мужчина скончался более года назад.

Приметы: возраст 20-50 лет, рост около 170 см. Был одет: спортивные штаны темно-синего цвета с белыми и бордовыми полосами, носки серо-черного цвета, трусы семейные мужские с рисунком женской кисти и надписью «Я тебя люблю».

Всех, кто что-либо знает о пропавших без вести мужчинах в данный период, подходящих под данное описание, просят обратиться по телефонам 8 (815-55) 4-52-30, 6-16-20 (дежурная часть МО МВД России «Апатитский») или 02.