Завершено расследование жесткого убийства в Мурманске

07 Мая 2018 года, 10:45

МУРМАНСК/ 7 мая/ БИ-ПОРТ — В Мурманске завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении убийства. В январе текущего года он находился в одном из гаражей со своим коллегой по работе. Между мужчинами произошёл конфликт, в ходе которого у одного из них возникла мысль убить знакомого.

«Злоумышленник нанес своему знакомому не менее 18 ударов тупым твердым предметом в область головы и тела, затем схватил топор и нанес им не менее 13 ударов по голове потерпевшего, причинив телесные повреждения в виде открытой черепно-мозговой травмы, множественных проникающих рубленных ран головы, оскольчатых переломов костей свода и основания черепа. От полученных ранений 37-летний мужчина скончался на месте», - сообщили в Следственном комитете по Мурманской области.

Желая скрыть следы преступления, обвиняемый вывез тело погибшего в лес и закопал его в снегу. Личные вещи потерпевшего он сжёг.

Свою вину в инкриминируемом преступлении злоумышленник признал полностью и раскаялся в содеянном. Уголовное дело с утвержденным прокурором Ленинского административного округа города Мурманска обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.