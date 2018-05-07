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Главная » Криминал » В Мурманске совершено разбойное нападение на офисы микрофинансовых организаций
 
 
 
 
07 Мая 2018 года, 12:38

В Мурманске совершено разбойное нападение на офисы микрофинансовых организаций


МУРМАНСК/ 7 мая/ БИ-ПОРТ — В Мурманске на офисы микрофинансовых организаций совершено разбойное нападение. Подозреваемому грозит до семи лет лишения свободы.

Днём 4 мая в полицию поступило сообщение, что в Первомайском округе областного центра неизвестный мужчина, угрожая сотруднику организации предметом, похожим на нож, похитил около 500 рублей, после чего с места происшествия скрылся.

Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции была изъята запись с камер видеонаблюдения, опрошены очевидцы. Оперативники составили ориентировку и передали ее наружным нарядам полиции.

Следующее разбойное нападение на микрофинансовое учреждение произошло через полтора часа в Ленинском округе Мурманска. Под угрозой предмета, похожего на нож, неизвестный похитил около 80 тысяч рублей. Полицейские установили, что разбой совершен тем же неизвестным, что и Первомайском округе.

Спустя непродолжительное время злоумышленник был задержан и доставлен в отдел полиции. В ходе обыска по месту жительства ранее неоднократно судимого, в том числе за разбой, безработного 43-летнего мурманчанина оперативниками были найдены денежные средства в размере около 62 тысяч рублей, маска с прорезями для глаз.

По фактам разбойных нападений возбуждены уголовные дела.

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