Мошенники теперь орудуют в сфере интимных услуг и устанавливают фильтры пенсионерам

07 Мая 2018 года, 15:30

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 7 мая/ БИ-ПОРТ – В полицию Мурманска обратился местный житель, 1980 года рождения, с сообщением об интернет-мошенничестве. Заявитель рассказал, что искал в интернете объявления об оказании интимных услуг.

Пройдя по ссылке на один из сайтов, он нашел объявление, которое его устроило. Связавшись с понравившейся девушкой, он узнал, что необходимо перевести предоплату за услуги в сумме 4 тысячи рублей. Мурманчанин перевел указанную сумму на номер телефона неизвестной. После этого дозвониться до собеседницы не удалось. Телефон оказался отключен. В ходе проверки полицейские установили, что житель Мурманска перевел незнакомке денежные средства на номер телефона, зарегистрированный в Курской области. По факту возбуждено и расследуется уголовное дело

В дежурную часть отдела полиции Оленегорска также продолжают поступать заявления о мошенничествах. Одним из недавно появившихся видов мошенничества является «установка приборов учета». Недавно к полицейским за помощью обратился гражданин, сообщив, что в отношении его пожилой матери совершены мошеннические действия. Потерпевшая пустила в свою квартиру на улице Строительная трех неизвестных ей молодых людей. Они представились специалистами по установке фильтров воды «Уникорн». «Сотрудники» пояснили доверчивой женщине, что она сможет пить воду из крана без вреда для здоровья.

После установки фильтров злоумышленники сообщили пенсионерке, что оплата работы вместе с оборудованием составляет 142 тысячи рублей. Мать заявителя вынуждена была отдать эту сумму. В настоящее время по выявленным фактам проводится процессуальная проверка, по ее результатам будет принято решение о возможном возбуждении уголовного дела.

Еще один сравнительно новый способ мошенничества, который полицейские стали регистрировать на территории области, Это «звонок о находке». Так, в полицию города Оленегорска обратилась девушка, 1993 года рождения. Как пояснила потерпевшая, накануне она потеряла мобильный телефон и разместила в социальной сети объявление по этому поводу. Злоумышленник вскоре позвонил потерпевшей и сообщил, что готов вернуть телефон за вознаграждение в размере 3 тысячи рублей. Он попросил предварительно до встречи перевести деньги на номер телефона, что и сделала северянка. После этого мужчина сказал ей, что нужно проверить баланс телефона, и отключил связь.