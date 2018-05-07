Жительница Североморска прыснула в лицо баллончиком знакомой за отказ зарядить телефон

07 Мая 2018 года, 18:17

СЕВЕРОМОРСК/ 7 мая/ БИ-ПОРТ – В дежурную часть поступило сообщение из медицинского учреждения о том, что с улицы Северная Застава госпитализирована 21-летняя местная жительница с телесными повреждениями в виде химического ожога лица и поверхностных оболочек обоих глаз. Врачи квалифицировали травмы как повлекшие легкий вред здоровью.

Полицейские опросили потерпевшую и установили, что травмы ей нанесла знакомая. Она зашла к приятельнице, работающей в торговом павильоне, чтобы попросить зарядить мобильный телефон. Потерпевшая отказала и между женщинами возник словесный конфликт. В ходе него злоумышленница достала газовый баллончик и распылила содержимое в область лица потерпевшей.

Сотрудниками полиции города подозреваемая, 1995 года рождения, была установлена и доставлена в дежурную часть. Выяснилось, что в настоящее время в отношении северянки возбуждено и расследуется уголовное дело по факту незаконного оборота наркотических средств.

По факту умышленного нанесения травм возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде ареста на срок до 4 месяцев.