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Жизнь в Мурманске


Сари
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Главная » Криминал » Более 35 поддельных пятитысячных купюр нашли у жителей Апатитов
 
 
 
 
08 Мая 2018 года, 09:50

Более 35 поддельных пятитысячных купюр нашли у жителей Апатитов


АПАТИТЫ/ 8 мая/ БИ-ПОРТ – После того, как в торговых заведениях города было изъято несколько фальшивых купюр, полицейские нашли и задержали подозреваемых в фальшивомонетничестве. На это потребовалось два дня.

Довольно быстро удалось выяснить, что два жителя Апатитов причастны к сбыту фальшивых банкнот. Ими оказались ранее судимый за неуплату алиментов безработный 23-летний житель Апатитов и его 24-летний ранее не судимый знакомый. Оба задержаны во время специальной операции. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области.

В ходе обысков, проведенных по месту жительства злоумышленников, оперативники нашли поддельные пятитысячные купюры, изготовленные способом цветной струйной печати, что подтвердила проведенная экспертиза.

В отношении задержанных апатитчан возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 186 УК РФ «Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг». Максимальное наказание, предусмотренное этой статьёй – лишение свободы на срок до 8 лет.

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