Мурманский областной суд оставил в силе приговор наркосбытчику

08 Мая 2018 года, 12:55

МОНЧЕГОРСК/ 8 мая/ БИ-ПОРТ — В апелляционной инстанции в Мурманском областном суде поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении жителя Мончегорска. Мужчину осудили за покушение на сбыт наркотиков в крупном размере.

Как было установлено, он незаконно приобрел наркотическое средство массой 67 грамм, содержащее метамфетамин и хранил его у себя дома, намереваясь сбыть. Приговором суда ему было назначено наказание в виде десяти лет лишения свободы и штрафа в размере 100 тысяч рублей.

Осужденный оспаривал приговор, ссылаясь на отсутствие доказательств своей вины, указывая, что наркотическое средство принадлежало его знакомому, который оставил его по месту его жительства.

«Вместе с тем, судебная коллегия по уголовным делам Мурманского областного суда согласилась с позицией государственного обвинения о доказанности вины осужденного, а доводы о принадлежности наркотика другому человеку обоснованно отвергла, как не нашедшие своего подтверждения», - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Приговор оставлен без изменения.