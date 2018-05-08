Подростки пытались похитить 180 метров телефонного кабеля

08 Мая 2018 года, 18:24

КАНДАЛАКША/ 8 мая/ БИ-ПОРТ – Сотрудник кандалакшского предприятия сообщил полиции о пропаже кабеля, стоимость которого составляет около 7 тысяч рублей. Следственно-оперативная группа нашла украденное неподалёку – воры спрятали кабель, чтобы потом забрать его.

Полицейские дождались их и задержали. За кабелем пришли двое подростков 2001 и 2000 годов рождения, которые сразу признались в краже. Они собирались продать телефонный кабель.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. За содеянное ранее не судимых подростков может ожидать наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. В отношении них избрана мера пресечения – присмотр за несовершеннолетним.