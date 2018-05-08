В Апатитах умер младенец

09 Мая 2018 года, 08:13

АПАТИТЫ/ 9 мая/ БИ-ПОРТ - В Апатитах скоропостижно скончался девятимесячный ребенок. По информации местных СМИ, «скорую» малышу за полдня вызывали дважды. Первый раз у ребенка наблюдались все признаки острой кишечной инфекции. Медики предложили врачам его госпитализировать, однако родители отказались. Второй раз, уже ночью, врачи все-таки увезли младенца. Сначала его доставили в Кировск, потом в инфекционное отделение апатитской больницы. Спустя несколько часов, ребенок умер от молниеносной формы менингококцемии.

«Причина, по которой ребенка возили между двумя городами, проста, - заявил изданию «ХибИнформБюро» главврач АКЦБ Юрий Ширяев. – Врачи апатитской больницы отказываются выходить на ночные дежурства, а заставить их дежурить не разрешает Трудовой кодекс».

Правоохранительные органы готовятся к проверке.