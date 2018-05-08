Вступил в силу приговор по делу о краже с проникновением в квартиру

10 Мая 2018 года, 11:43

МУРМАНСК/ 10 мая/ БИ-ПОРТ – Судебная коллегия по уголовным делам Мурманского областного суда оставила в силе приговор Ленинского районного суда в отношении мурманчанина. Мужчина был осуждён за совершение кражи с незаконным проникновением в жилище.

Установлено, что вечером 28 января 2018 года обвиняемый при помощи имеющихся у него ключей незаконно проник в чужую квартиру. Оттуда он вынес плазменный телевизор, стоимостью 19000 рублей.

Прокурор утверждал, что с учетом тяжести преступления и данных о личности невозможно исправление подсудимого без изоляции его от общества. Судом подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на один год с отбыванием в колонии общего режима.

Не согласившись с приговором суда, защитник осужденного подал апелляционную жалобу, в которой защитник считал приговор чрезмерно суровым. Он просил применить условное осуждение в отношении осужденного. Однако суд апелляционной инстанции признал приговор законным и обоснованным, оставив апелляционную жалобу без удовлетворения.