Житель Ковдора получил удары ножом в спину

10 Мая 2018 года, 14:45

КОВДОР/ 10 мая/ БИ-ПОРТ – Конфликт между двумя ковдорчанами завершился тем, что один из них оказался в лечебном учреждении. По сведениям, предоставленным пресс-службой УМВД России по Мурманской области, поводом для ссоры стала ревность.

Сообщение о причинении телесных повреждений молодому человеку поступило в дежурную часть из больницы, и полицейские практически сразу задержали подозреваемого. Возбуждено уголовное дело по статье 111 УК Российской Федерации «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», она предусматривает наказание в виде штрафа до трехсот тысяч рублей либо лишение свободы на срок до четырех лет.