В Апатитах будут судить женщину, убившую своего мужа

10 Мая 2018 года, 16:18

АПАТИТЫ/ 10 мая/ БИ-ПОРТ — В Апатитах завершено расследование уголовного дела в отношении местной жительница, обвиняемой в убийстве своего супруга. Женщине вменяют ч. 4 ст. 111 УК РФ.

Как сообщили «Би-порту» в Следственном комитете по Мурманской области, 37-летняя женщина, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, в августе прошлого года поссорилась со своим супругом. В ходе конфликта она вооружилась деревянным табуретом, после чего умышленно и со значительной силой нанесла им один удар по туловищу мужчины, отчего последний упал на пол. После этого она со значительной силой нанесла указанным табуретом ещё один удар в область головы мужа. От травмы последний скончался.

«После совершения преступления женщина некоторое время скрывалась от следствия, в том числе на попутном транспорте добралась до Москвы, где приняла участие в телевизионном шоу на одном из центральных российских телеканалов, рассказав свою историю произошедшего, ссылаясь на то, что в момент совершения преступления действовала в условиях необходимой обороны», - сообщили в Следственном комитете.

В ходе предварительного следствия обвиняемая была задержана, в отношении нее избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Апатитский городской суд для рассмотрения по существу.