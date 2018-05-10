В Зеленоборском двое молодых людей выжгли салон автомобиля

10 Мая 2018 года, 18:40

МУРМАНСК/ 10 мая/ БИ-ПОРТ – Кандалакшские полицейские установили подозреваемых в умышленном повреждении автомобиля, припаркованного у дома по улице Магистральная. По информации пресс-службы областного УМВД России, ими оказались знакомые владельца машины, которые из неприязненных отношений с помощью обычных газовых зажигалок подожги салон автомобиля, закрыли двери и скрылись. Кстати, ранее оба судимы за совершение имущественных преступлений.

В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело. За порчу чужого имущества их может ожидать лишение свободы на срок до пяти лет.