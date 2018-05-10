Овчарка Фаворит помогла найти двух воров в Мурманске

10 Мая 2018 года, 17:30

МУРМАНСК/ 10 мая/ БИ-ПОРТ — В Мурманске служебная собака помогла найти двух мужчин, подозреваемых в краже. Накануне в полицию Мурманска поступило сообщение от местного жителя 1959 года рождения о краже из его квартиры. Как установили полицейские, неизвестные лица проникли в квартиру потерпевшего через окно пару часов назад. Злоумышленники забрали из квартиры ноутбук стоимостью 10 тысяч рублей, после чего с места происшествия скрылись.

Полицейский-кинолог Юрий Беззубко применил служебную собаку – немецкую овчарку по кличке Фаворит. Пес взял след от квартиры потерпевшего и пошел по нему. Пройдя через несколько домов,

«Фаворит привел стражей правопорядка к одной из квартир в Ленинском округе областного центра. Войдя в помещение, сотрудники полиции задержали с поличным двух мужчин – ранее неоднократно судимого 41-летнего жителя областного центра и его 37-летнего знакомого. Похищенный ноутбук находился у задержанных», - сообщили в УМВД по Мурманской области.

По факту кражи в отношении двух мурманчан возбуждено уголовное дело.