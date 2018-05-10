У пенсионерки из Зеленоборска украли два самовара

10 Мая 2018 года, 18:00

КАНДАЛАКШСКИЙ РАЙОН/ 10 мая/ БИ-ПОРТ – В дежурную часть полиции обратилась жительница поселка Зеленоборский, 1967 года рождения. Она заявила о краже имущества.

Потерпевшая рассказала полицейским, что неизвестные сорвали замок с входной двери частного дома, где проживает ее престарелая мать. Оттуда они вынесли два самовара, обогреватели, настенные часы и другое имущество. Ущерб пенсионерка оценила в сумму 10 тысяч рублей.

Полицейскими были опрошены возможные свидетели, отработан круг лиц, которые могли быть причастны к преступлению. В результате сотрудники уголовного розыска установили, что кражу совершил житель поселка Зеленоборский. Он сознался в совершении преступления.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. За содеянное мужчину может ожидать наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. Подозреваемому избрана мера пресечения – арест. Часть похищенного изъята.