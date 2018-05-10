Житель Оленегорска избил собутыльника и продолжил распивать алкоголь у него в квартире

10 Мая 2018 года, 19:32

ОЛЕНЕГОРСК/ 10 мая/ БИ-ПОРТ – В полицию Оленегорска поступило сообщение из медучреждения. Обратившиеся рассказали о госпитализации жителя Оленегорска, 1980 года рождения, с переломом рёбер со смещением, множественными ушибами лица, головы, левого предплечья и кисти. Врачи квалифицировали травмы как повлекшие тяжкий вред здоровью.

Полицейские опросили потерпевшего и выяснили, что телесные повреждения ему нанес молодой человек, который пришел в гости вместе с приятелем мужчины. Компания распивала спиртные напитки. Потом между гостем и хозяином квартиры возник словесный конфликт, переросший в драку.

Сотрудниками был задержан и доставлен в отдел полиции безработный житель города, 1986 года рождения. Злоумышленник признался в содеянном и рассказал о резко возникших к потерпевшему неприязненных отношений. Он нанёс ему удар в голову кулаком. А когда потерпевший упал, прошёлся ударами и по телу. После драки гости продолжили выпивать. Бригаду скорой помощи лишь несколько часов спустя вызвала сожительница пострадавшего.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьёй «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.