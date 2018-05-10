Дело об убийстве и тайном хищении имущества передано в суд

10 Мая 2018 года, 17:05

КОЛА/ 10 мая/ БИ-ПОРТ - Следственный отдел по Кольскому району СК РФ по Мурманской области завершил расследование жестокого убийства, которое произошло в июне прошлого года в Мурмашах на территории гаражно-строительного кооператива. В совершении преступления обвиняется 31-летний житель Колы.

По версии следствия, он был пьян, и в ходе конфликта с незнакомым мужчиной нанес ему несколько ударов деревянным табуретом по голове. От полученных ранений потерпевший скончался на месте. После совершения преступления обвиняемый похитил имущество из гаража и скрылся.

Благодаря слаженной работе следователей, следователей-криминалистов СУ СК России по Мурманской области и сотрудников уголовного розыска в кратчайшие сроки удалось раскрыть преступление и задержать злоумышленника. На период предварительного следствия он был заключён под стражу.

Сейчас уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Кольский районный суд для рассмотрения по существу. Об этом сообщает СКР по Мурманской области.