В Никеле местный житель пытался продавать амфетамин

11 Мая 2018 года, 10:50

ПЕЧЕНГСКИЙ РАЙОН/ 11 мая/ БИ-ПОРТ – Печенгский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя поселка Никель. Мужчина признан виновным в совершении покушения на незаконный сбыт психотропных веществ в крупном размере.

Подсудимый приобрел в Мурманске вещество, массой более девяти грамм, содержащее в своем составе психотропное вещество – амфетамин. Вещество он привез в Никель, чтобы продать жителям поселка. Затем 21- 22 января 2018 он незаконно сбывал данное психотропное вещество мужчине, который был задержан сотрудниками полиции. Психотропное вещество было изъято из незаконного оборота, поэтому не успело дойти до покупателя.

Подсудимый в ходе судебного следствия и в суде свою вину признал в полном объеме. С учётом смягчающих обстоятельств и данных о личности подсудимого суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.