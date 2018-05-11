Апатитчанин зашёл выпить в гости к другу и избил его палкой

11 Мая 2018 года, 12:14

АПАТИТЫ/ 11 мая/ БИ-ПОРТ – В полицию Апатитов поступило сообщение из медицинского учреждения. Обратившиеся рассказали о госпитализации мужчины с травмами и переломами. Полученные 37-летним безработным местным жителем травмы были оценены как тяжкий вред здоровью.

Полицейские опросили потерпевшего и установили, что его избил знакомый в процессе совместного распития спиртных напитков. Мужчины отдыхали у потерпевшего в его квартире. Внезапно началась ссора. Гость избил владельца помещения палкой и ногами по телу, сломав ему ребра и причинив другие травмы.

Участковый уполномоченный полиции установил и опросил подозреваемого. Им оказался безработный апатчанин, 1984 года рождения. Злоумышленник признался в содеянном, пояснив, что причиной поступка стало злоупотребление спиртным.

По факту в отношении ранее не судимого 34-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.